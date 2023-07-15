Son dakika: Dusan Tadic'in ayrılığı resmen duyuruldu! 'Beşiktaş derken, Fenerbahçe bitiriyor' iddiası...

Son dakika haberleri: Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'ta gösterdiği performansla kulüp efsaneleri arasına giren ve geride bıraktığımız sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldığı açıklanan Dusan Tadic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ajax'a veda eden Sırp futbolcunun yeni rotasının Türkiye olacağı iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

"Ajax'a veda etmek çok zordu" ifadelerini kullanan Tadic için Süper Lig'den Beşiktaş harekete geçmişti.

Siyah - beyazlıların 34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon euro yıllık ücret teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin de dünyaca ünlü futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş’ın verdiği ücretin üzerine çıktı ve transferi bitirmeye yakın.

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 47 resmi maça çıkan Tadic, 13 gol - 21 asistlik bir performans sergiledi.

