Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı ve Eboue'nin intihar ettiği belirtildi ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı.

Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği bilgisinin Türk basınında yer aldığı ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından Daily Mirror'a konuşan Eboue, "İntiharın eşiğine geldim. Tanrıdan yardım diliyorum bu düşüncelerden beni alıkoyması için. Türkiye'de 8 milyon Euro kazandım ancak bunun tamamını eve gönderdim. Ekonomik olarak zor durumdayım. Eski çalıştığım kulüpler bana iş verirse geri çevirmem. Öyle bir tekliflere de gerek yok. Örneğin gençlere yardım edebilirim. Evde olduğum zamanlar çok korkuyorum. Polisler her an kapıma gelebilir. Yaşadıklarım adil değil. Umarım Tanrı bana yardımcı olur. Bu düşüncelerimi ancak o şekilde atabilirim. Bu nedenle sonuna kadar savaşacağım'' ifadelerini kullanmıştı.

(FutbolArena)

EBOUE KİMDİR? EMMANUEL EBOUE'NİN KARİYERİ

Emmanuel Eboue 4 Haziran 1983 tarihinde Fildişi Sahillerinde dünyaya geldi. Aslen defansta sağ bek ve orta sahada sağ açık pozisyonlarında oynayan oyuncu, yeri geldiğinde defansif orta saha, stoper ve sol bek mevkilerinde de görev yaptı.