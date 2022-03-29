Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray taraftarını çıldırtacak!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru, Türkiye'ye geri dönebilir. Şu sıralar Olympiakos forması giyen yıldız oyuncuya Başakşehir talip oldu. Özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istediği transferlerin başında gelen kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giyebilir.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

Sportime'da yer alan habere göre, Olympiakos Onyekuru'yu elinden çıkarmak istiyor. Bu bağlamda oyuncuyla hem Galatasaray'ın hem Başakşehir'in ilgilendiği aktarıldı. Somut anlamda Başakşehir'in daha büyük adımlar attığı ifade edilirken Olympiacos'un 4-5 milyon Euro düzeyinde bonservis talebinin olduğu belirtildi. Bu bonservisi karşılayamayacak olan Başakşehir'in kiralama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI...

Galatasaray'ın da talip olduğu bilinen Onyekuru'ya Emre Belözoğlu'nun transfer teklifi yapması sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Fenerbahçe ile yakınlığı ile bilinen Emre Belözoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyayı adeta birbirine kattı...



