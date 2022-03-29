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Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray taraftarını çıldırtacak!

29.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Süper Lig'in flaş ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'ın çok sevdiği isim ile anlaşmak üzere. Emre Belözoğlu'nun talimatıyla bu transferi bitirme noktasına gelen Başakşehirli yetkililer, önümüzdeki sezon yıldız ismi renklerine bağlayacak. Sosyal medyada bu olayın duyulmasından sonra Emre Belözoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Galatasaraylı taraftarların büyük tepki gösterdiği bu olay karşısında yıldız oyuncunun ne kadar vereceği henüz bilinmiyor. İşte o gelişme...

Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray taraftarını çıldırtacak!
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru, Türkiye'ye geri dönebilir. Şu sıralar Olympiakos forması giyen yıldız oyuncuya Başakşehir talip oldu. Özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istediği transferlerin başında gelen kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giyebilir.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

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Sportime'da yer alan habere göre, Olympiakos Onyekuru'yu elinden çıkarmak istiyor. Bu bağlamda oyuncuyla hem Galatasaray'ın hem Başakşehir'in ilgilendiği aktarıldı. Somut anlamda Başakşehir'in daha büyük adımlar attığı ifade edilirken Olympiacos'un 4-5 milyon Euro düzeyinde bonservis talebinin olduğu belirtildi. Bu bonservisi karşılayamayacak olan Başakşehir'in kiralama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

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SOSYAL MEDYA KARIŞTI...

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Galatasaray'ın da talip olduğu bilinen Onyekuru'ya Emre Belözoğlu'nun transfer teklifi yapması sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Fenerbahçe ile yakınlığı ile bilinen Emre Belözoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyayı adeta birbirine kattı...


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