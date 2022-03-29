Galatasaray'da Dursun Özbek sesleri! Sosyal medya ikiye bölündü...

Galatasaray'da başkan adayları arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu... Burak Elmas'ın, bayrağı kime devredeceği tartışılmaya başlanırken, adaylar da yavaş yavaş belli oluyor.

YENİDEN DÖNÜYOR! AMA BU KEZ...

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından yeni başkan adayları merakla beklenirken Dursun Özbek'in gelecek hafta adaylığını açıklaması bekleniyor. Bu kez daha güçlü rakipleri olan Dursun Özbek'in geçmiş seçime nazaran kazanma ihtimali daha düşük gözüküyor. Dursun Özbek dışında Eşref Hamamcıoğlu'nun da adaylığını kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Camianın Ünal Aysal'ın aday olması içinde baskı yaptığı gelen haberler arasında...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Dursun Özbek'in adaylık açıklamasının ardından sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölündü. Bir grup, Dursun Özbek'in adaylığını desteklerken, diğer grup ise tecrübeli ismi başkan olarak görmek istemiyor...

(Fanatik)



