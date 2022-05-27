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  4. Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray yönetimini çileden çıkardı! Sosyal medya yıkılıyor

Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray yönetimini çileden çıkardı! Sosyal medya yıkılıyor

27.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Mahmoud Trezeguet için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bu haberin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yetkililere mesaj vererek Trezeguet'in ezeli rakibe gitmemesi için tekrar kiralanmasını istedi. Galatasaray yönetimi bu haberin ardından adeta çıldırdı.

Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray yönetimini çileden çıkardı! Sosyal medya yıkılıyor
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Başakşehir'in Aston Villa'dan yarım sezon kiraladığı Mahmoud Trezeguet için flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Mısırlı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Aston Villalı Trezeguet'in sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU ARAYA GİRDİ

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Bu haberin duyulmasının ardından direkt rakibi olan Galatasaray'a böyle bir oyuncuyu kaptırmak istemeyen Emre Belözoğlu operasyona başladı. Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren genç teknik adam, Trezeguet'in Galatasaray'a gitmemesi için ellerinden geleni yapmalarını söyledi. Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

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Bu haberin sosyal medyada duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı Emre Belözoğlu'na büyük tepki gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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