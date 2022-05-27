Son dakika: Emre Belözoğlu, Galatasaray yönetimini çileden çıkardı! Sosyal medya yıkılıyor

Başakşehir'in Aston Villa'dan yarım sezon kiraladığı Mahmoud Trezeguet için flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Mısırlı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Aston Villalı Trezeguet'in sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU ARAYA GİRDİ

Bu haberin duyulmasının ardından direkt rakibi olan Galatasaray'a böyle bir oyuncuyu kaptırmak istemeyen Emre Belözoğlu operasyona başladı. Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren genç teknik adam, Trezeguet'in Galatasaray'a gitmemesi için ellerinden geleni yapmalarını söyledi. Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu haberin sosyal medyada duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı Emre Belözoğlu'na büyük tepki gösteriyor.



