Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil için Fenerbahçe açıklaması! "Belki bir gün..."

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun 30. haftasında kadro dışı bırakılan ve bu sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, takımının İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise hazırlık maçının ardından tecrübeli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK VERİM ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın yeni transferi Mesut Özil için görüşleri sorulan Emre Belözoğlu, "Mesut'u iki yönlü değerlendirmek lazım. Futbolculuk yönünde herkesin çok büyük beklentisi var. Dünyada Real Madrid'de oynamış, Arsenal'de oynamış, 2-3 sene öncesine kadar bu mevkide dünyadaki en önemli 3-4 tane oyuncusundan biri. Oyunculuk kısmıyla ilgili ben ondan neler alabileceğimi biliyorum. Geçmişte de bir 10 hafta, daha önce de 20 hafta beraber çalışma ortamı oldu. Mesut'un insani yönünü bilen birisi olarak da şunları söylemek istiyorum; Mesut, geçmişte Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesine rağmen ülkemizde çok sevilen bir değer. Kendi milli değerlerinden vazgeçmemiş, bu yüzden Almanya'da sıkıntı yaşamış bir değer. Mesut'a bu anlamda, hissettireceğimiz olumlu duygularla çok verim alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

"İNANDI VE GÜVENDİ"

Tecrübeli futbolcunun kulübe güvendiğini dile getiren genç çalıştırıcı, "Kendisi çok önemli bir oyuncu. Takıma destek vermek için elinden geleni yapacak. Kariyerinde Mesut'a yakışan bir final olsun istiyorum. O yüzden Mesut'a destek olmak istedik, kapımız ona açıktı. Kendisi de anlattıklarımıza inandı ve güvendi. Bundan sonra inşallah iki taraf da birbirine iyi gelecek. Sonunda Türk futbolu önemli bir değerinin finalini yapacak." şeklinde konuştu.

"BELKİ FENERBAHÇE'DE BIRAKIR"

Mesuz Özil'in Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyleyen Belözoğlu, "Bana da Başakşehir çok iyi geldi. 35 yaşında futbolu bırakacağım konuşuluyordu, 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmek nasip oldu. O da belki burada yakaladığı başarılarla, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı yaşar. En büyük arzum, dileğim bu Mesut için." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 36 resmi maça çıkan Özil, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

