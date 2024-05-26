SON DAKİKA: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu!

THY EuroLeague final maçında Panathinaikos Aktor ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Yunan ekibi Panathinaikos 95-77 kazandı ve şampiyon oldu.

3'NCÜ KEZ ŞAMPİYON

Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.

2012'DEN SONRA İLK

Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.





