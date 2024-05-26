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  4. SON DAKİKA: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu!

SON DAKİKA: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.05.2024 23:22
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Türk antrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos Aktor ile Real Madrid EuroLeague finalinde karşı karşıya geldi. Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Yunan ekibi Panathinaikos 95-77 kazandı ve şampiyon oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu!

THY EuroLeague final maçında Panathinaikos Aktor ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Yunan ekibi Panathinaikos 95-77 kazandı ve şampiyon oldu.

3'NCÜ KEZ ŞAMPİYON

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Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.

2012'DEN SONRA İLK

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Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.

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