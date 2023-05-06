Son dakika: Erman Toroğlu, canlı yayında bombayı patlattı! 'Torpilli bir hakem var' diyerek isim verdi ve Lale Orta ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı! 'Sen kimsin?'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

Toroğlu; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili olay yaratan ifadeler kullanırken, bir hakemin de torpille görev yaptığını dile getirdi.

İşte Toroğlu'nun A Spor'daki sözleri;

"TORPİLLİ HAKEMİN ADI..."

"Rezilliği diz boyu göreceksiniz. Bazıları ipi koparmış. Hakan Ceylan tamamen torpilli. Süper Lig'de kaç maç yönetmiş? Ben babasıyla birlikte çalıştım, tamamen torpilli."

"TFF BAŞKANI BİR KURAL KOYDU"

"Federasyon geldi. Başkan dedi ki 'Ben, Hasan Doğan'ın izinden gideceğim.' Ancak çok zayıf. 'Maçları iki gözlemci izleyecek' dedi TFF Başkanı. 'Birisi evden, diğeri stattan izleyecek' dedi. Birbiriyle konuşmak için tek konuşma şartları var; soyunma odasına giderken kart gösterildi mi? Bu konu haricinde birbirleri dahil kimseyle konuşamazlar."

"LALE ORTA, GÖZLEMCİYİ ARIYOR VE..."

"Gözlemcinin birisi, diğer gözlemciyi arıyor. Biri 'Üç tane hata var, düşük puan vereceğim' diyor. Diğeri de 'Beni ilgilendirmez, ben yüksek vereceğim' diyor. 'Düşük puan vereceğim' diyen adam raporunu yazıyor ancak 'Yüksek puan vereceğim' diyen adam Lale Orta'yı arıyor. 'Diğer arkadaş düşük puan verecek, ben yüksek vereceğim' diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor ve 'Düşük puan verme' diyor. Gözlemci bunu reddediyor. Sonrasında ise düşük puan veren gözlemciye bir daha maç verilmiyor."

"BELGELERİ TFF BAŞKANI'NA VEREBİLİRİM"

"Eğer federasyon başkanı isterse belgeleri ona verebilirim. Bir tek ona verebilirim belgeleri. İsterse anlatırım ve isimlerini de açıklarım. İsterse o gözlemciyi de yollarım yanına. Bu kişi eski bir FIFA hakemi. Sen nasıl telefon açarsın Lale Orta? Sen kimsin? TFF Başkanı'nın bunlardan haberi yok."

"NASIL OLUYOR BU?"

"Lale Orta; 31 Ocak'ta göreve geliyor, 6 Şubat'ta UEFA listesi belirleniyor. İki hakemi çıkarıyor, kendisiyle Cüneyt Çakır'ı koyuyor. Bulundukları ülkenin en üst kademesinde gözlemcilik yapmalı bu listede yer alacak kişiler. Bu kaide değişti mi bilmiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Mete Kalkavan sürekli hata yapıyor ama maça çıkıyor. Nasıl oluyor bu?"

