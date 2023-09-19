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  4. Son dakika: Erman Toroğlu, gelecek sezon için bombayı patlattı! 'Play-off için inanılmaz bir hazırlık var!'

Son dakika: Erman Toroğlu, gelecek sezon için bombayı patlattı! 'Play-off için inanılmaz bir hazırlık var!'

19.09.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. TFF, tüm taraftarlara açtığı ankette başta Süper Lig olmak üzere tüm ogranizasyonlarının formatını yeniden belirlemeyi hedefledi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı. Bu durum sonrasında spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş bir yorum geldi.

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu 11 Ağustos'ta başlamıştı. 5 hafta geride kalırken, heyecan da tüm hızıyla devam ediyor. 23/24 sezonunun başlamasının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Federasyon, ilginç bir anket çalışması başlatarak yeni sezonun formatını yeniden belirlemeyi hedefliyor.

YENİ ANKET AÇILDI

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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı. Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecektir."

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da bu durum üzerine flaş bir iddia ortaya attı. Toroğlu, gelecek sezon Süper Lig'de play-off oynanması için hazırlık yapıldığını dile getirdi.

"İNANILMAZ BİR HAZIRLIK VAR"

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İşte Toroğlu'nun A Spor'daki yorumları;

"Bana gelen habere göre, gelecek sezon play-off / play-out oynanması için inanılmaz bir hazırlık var. Biz seyirciye söyleyelim, seyirci hazırlıklı olsun çünkü bayağı bir hazırlık var. Olma şansı da çok yüksek geliyor bana."

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