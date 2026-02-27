Oulai'den Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası Kante yorumu!

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcu Christ Inao Oulai, "Bugün bize karşı oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştık. İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ama ikinci yarı toparladık. Performansımızla 3 puanı alabildik. Üst düzey performansım olan maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Ama genel olarak performansımdan memnun oldum" dedi.

"FOLCARELLİ KARDEŞİM GİBİ ONU ÇOK SEVİYORUM"

Oulai, "Galibiyetler almaya ve ligde en üst seviyeye çıkmaya çalışacağız. Ben şu anda Trabzonspor’da oynuyorum. Trabzonspor’un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse ve nasip olursa lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen buna odaklanan birisi değilim. Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca da konuşuyor olması da benim için avantaj. Bana yardımcı oluyor ve açıklamalarda bulunuyor. Kendi açımdan, sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum" dedi.

N'GOLO KANTE BENZETMELERİNE YANIT

Christ Inao Oulai: "Kendisi üst seviye bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor. Ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum. Ona bol şans diliyorum."