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  4. Son dakika: Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşanan skandalı anlattı! Bu kadarına da pes...

Son dakika: Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşanan skandalı anlattı! Bu kadarına da pes...

12.04.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından sular durulmuyor. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Özdemir'in istifasının arkasında yatan nedenlerden birini açıkladı ve flaş bir itirafta bulundu. Toroğlu, hakem Tarık Ongun'un VAR kayıtlarını dinlediğini duyurdu..

Son dakika: Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşanan skandalı anlattı! Bu kadarına da pes...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli saatler devam ediyor. Mehmet Baykan, Nihat Özdemir ve Jaap Uilenberg'in istifaları sonrasında bu kararların perde arkasında yatan sebeplerde ortaya çıkmaya başladı. Öne sürülen iddia, Türk futbolunda birçok şeyi değiştirecek cinsten...

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, TFF yardımcı hakemi Tarık Ongun'la ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, Ongun'un VAR kayıtlarını dinlediğini dile getirdi.

İŞTE TOROĞLU'NUN YAZISI...

"TARIK ONGUN VAR KONUŞMALARINI DİNLEMEK İSTİYOR"

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Tarih 21 Kasım 2021... Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Tarih 26 Kasım 2021... Yani bu maçtan 1 hafta sonra. 2 tane Süper Lig maçı oynanıyor. Tarık Ongun denen yardımcı hakem bu maçların birinde AVAR olarak görev yapıyor. Ve bu Tarık Ongun 1 hafta önce oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun konuşmalarını dinlemek istiyor.

"ZORLA DİNLİYOR"

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Olacak şey değil. Bu konuşmaları Türkiye'de 2 kişi dinleyebilir. Biri TFF başkanı, biri MHK başkanı. Bu sırada bir başka maç daha var. Onun da VAR ve AVAR'ları görevliler. Tartışma büyüyor ve maalesef teknikte çalışan arkadaş bu konuşmaları Tarık Ongun'a dinletiyor. Daha doğrusu Tarık Ongun zorla bu konuşmaları dinliyor. Bakınız televizyonda konuştuklarımı aynen yazıya döküyorum. Bunun üzerine MHK olayı duyuyor. Orada bulunan teknik ekipten ve hakemlerden savunma istiyor. Hem hakemler hem teknikteki arkadaş savunmalarını veriyorlar. Bunun üzerine de MHK, Tarık Ongun'dan ifade istiyor. Tarık Ongun'un cevabı çok enteresan. "Ben böyle bir şey yapmadım" demiyor.

"HATIRLAMIYORUM DİYOR"

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"Hatırlamıyorum" diyor. Özrü kabahatinden büyük. MHK bütün bilgileri toplayıp kağıda dökerek konuyu Disiplin Kurulu'na yolluyor. Ey kamuoyu Tarık Ongun kime veya kimlere hizmet ederek Halil Umut Meler ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun konuşmalarını dinliyor? Neyi öğrenmek istiyor? Hangi arkadaşlarına ve ağabeylerine bilgi verecek? Türkiye'deki rezilliği düşünebiliyor musunuz? Ve maalesef bunların görsel ve yazılı basında uzantıları var. Bunlar Türk futbolu için tehlike olmaya başladılar. Eğer spor kamuoyu dikkat ederse hakem konusunda oynanan orta oyunu rahatça görecek.

"ALAYINIZA HAYIRLI İŞLER"

Şimdi sona geliyorum. Ben Tarık Ongun'un yerinde olsam Erman Toroğlu denen adamı Pazartesi sabahı saat 09.00'da mahkemeye veririm. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Ama onun basındaki uzantıları hala işi sulandırmaya kalkıyorlar.
Bakınız sayın okuyucular. Hakemler Türkiye'de maçları idare etmeyi geçin, futbolu idare etmeye kalktılar. Bunların ağabeyleri de var. Sonunda Nihat Özdemir dayanamadı "Ne işiniz varsa görün" diyerek gitti. Hem de isimler vererek. Hakem direkt olmalı, sağlam olmalı, kıçı başı oynamamalı. Alayınıza hayırlı işler.

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Erman Toroğlu Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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