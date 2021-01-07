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SON DAKİKA | Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2021 22:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKA | Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ile ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Transfer döneminde herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kıskanılar.gözü kalır bazı cahillerin hahahaaa
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