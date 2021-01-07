SON DAKİKA | Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ile ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Transfer döneminde herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

