SPOR

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.12.2018 18:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Semih Özsoy'la görüştüklerini belirterek, "Fenerbahçe söz konusuysa gerisi teferruattır. Zamanı bilemem, kararı yönetim verecek" dedi.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması... Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelmişti.

Fenerbahçe ile teknik direktörlük için görüşüp görüşmediği sorusuna Yanal şöyle cevap verdi:

"Evet Fenerbahçe’yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Herkesin kendisine göre olan takvimine de biz saygı duyuyoruz. Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım. Fenerbahçe'yi konuştuk. Başka ne konuşacağız. Fenerbahçe’nin konuşulduğu her yerde de diğer her şey teferruat ve ayrıntıdır. Süre olarak gerçekten bir zaman veremem. Böyle bir süre de konuşulmadı, sadece fikir alışverişinde bulunduk."

"HERKESİN KENDİ ÖZGÜR İRADESİ"
Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, "Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Ocak ayında...F.Bahçe'de flaş ayrılık! Ocak ayında...
Slimani'den çarpıcı itiraf!Slimani'den çarpıcı itiraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Murat Murathanoğlu: Juventus basketbol takımı kuracak ve Obradovic'i istiyor

Murat Murathanoğlu: Juventus basketbol takımı kuracak ve Obradovic'i istiyor

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Beşiktaş taraftarını yıkan ölüm! Demir çubukla dövülmüştü

Beşiktaş taraftarını yıkan ölüm! Demir çubukla dövülmüştü

Olympiakos Roberto Soldado'yu transfer etmek istiyor!

Olympiakos Roberto Soldado'yu transfer etmek istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 15 yorum
İyiye işaret, kop gel Ersun.
kral geri dön çıldırt bizi
bir galatasaraylı olarak çok istiyorum ersun yanalı ????????'?c?'?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Olympiakos Roberto Soldado'yu transfer etmek istiyor!

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Ocak ayında...

Slimani: Bu duruma alışkın değilim

Slimani'den çarpıcı itiraf!

Ali Koç güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı

Ali Koç'tan flaş karar!

Fenerbahçe'de forvetlerin sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor

F.Bahçe'de yeni kriz! Herkes şaşkın

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen'den flaş Ersun Yanal iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.