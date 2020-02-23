SON DAKİKA: Ersun Yanal "istifa etti" iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından İHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti.
NTV'ye konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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