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SON DAKİKA: Ersun Yanal "istifa etti" iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2020 22:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti

SON DAKİKA: Ersun Yanal "istifa etti" iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından İHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti.

VOLKAN KAZAK: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

NTV'ye konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.


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