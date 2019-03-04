SON DAKİKA | Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Erzurum ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
17 MAÇTA 4 GALİBİYET, 8 BERABERLİK ALMIŞTI
BB Erzurumspor'da ligin 8. haftasında göreve başlayan 52 yaşındaki teknik adam, takımın başında yer aldığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, son olarak dün oynanan maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.
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