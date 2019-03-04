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SON DAKİKA | Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılıklı anlaşılarak teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Erzurum ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

17 MAÇTA 4 GALİBİYET, 8 BERABERLİK ALMIŞTI
BB Erzurumspor'da ligin 8. haftasında göreve başlayan 52 yaşındaki teknik adam, takımın başında yer aldığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, son olarak dün oynanan maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor mehmet özdilek

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