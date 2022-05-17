Son dakika: Eski futbolcunun trajik ölümü kameraya yansıdı! 22 metreden atladı, kayalara çarptı...

Son dakika haberleri: Mayıs ayının 12'sinde 31 yaşındaki Hollandalı bir turst, İspanya - Mallorca'da yer alan Malgrats Adaları'ndaki 22 metrelik uçurumdan atlarken, kayalara çarptı ve hayatını kaybetti.

ESKİ FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayata gözlerini yuman kişinin Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Vitesse'nin eski futbolcusu Mourad Lamrabatte olduğu ortaya çıktı.

DENİZİN 15 METRE ALTINDA BULUNDU

Sualtı Faaliyetleri Özel Grubu tarafından yapılan arama sonrası Lamrabatte'nin cesedinin denizin 15 metre altında bulunduğu açıklandı.

EŞİ O ANLARI KAYDETTİ

Eski futbolcunun atlayışını kaydeden eşinin ise Lamrabatte'nin kayalara çarpması sonrasında endişeli bir şekilde "Aman Tanrım" dediği duyuldu.

KAYAYA ÇARPTI, BİLİNCİNİ KAYBETTİ

31 yaşındaki eski futbolcunun otopsi sonucunda ölümünün kayalara çarpması sonucunda bilinç kaybı yaşaması ve bu olay sonrasında boğulması olarak ortaya çıktı.



