Son dakika: Eski futbolcunun trajik ölümü kameraya yansıdı! 22 metreden atladı, kayalara çarptı...

Son dakika haberleri: Mayıs ayının 12'sinde 31 yaşındaki Hollandalı bir turst, İspanya - Mallorca'da yer alan Malgrats Adaları'ndaki 22 metrelik uçurumdan atlarken, kayalara çarptı ve hayatını kaybetti.
Hayata gözlerini yuman kişinin Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Vitesse'nin eski futbolcusu Mourad Lamrabatte olduğu ortaya çıktı.
Sualtı Faaliyetleri Özel Grubu tarafından yapılan arama sonrası Lamrabatte'nin cesedinin denizin 15 metre altında bulunduğu açıklandı.
Eski futbolcunun atlayışını kaydeden eşinin ise Lamrabatte'nin kayalara çarpması sonrasında endişeli bir şekilde "Aman Tanrım" dediği duyuldu.
31 yaşındaki eski futbolcunun otopsi sonucunda ölümünün kayalara çarpması sonucunda bilinç kaybı yaşaması ve bu olay sonrasında boğulması olarak ortaya çıktı.
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