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SON DAKİKA: Eski hakem Fırat Aydınus'un hakem atamaları sonrası paylaşımı olay oldu!

19.10.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 11. hafta karşılaşmalarının oynanmasına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonu haftanın hakemlerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından eski hakem Fırat Aydınus'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Eski hakem Fırat Aydınus'un hakem atamaları sonrası paylaşımı olay oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. 11. haftanın perdesi cuma günü oynanacak olan Antalyaspor - İstanbulspor mücadelesi ile açılırken, haftanın kapanış mücadelesinde Giresun'da, Giresunspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Haftanın başlamasına az bir süre kala 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler de belli olurken, sonucu merakla beklenen ve Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

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Öte yandan TFF'nin hakem atamalarını açıklaması sonrası eski hakemlerden Fırat Aydınus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zorbay Küçük atamasına dair "Büyük risk" yorumunda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi
14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi
20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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