SON DAKİKA | Cezası onanmıştı: Eski milli futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi!

Son dakika: Eski milli futbolcu Ümit Karan "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararı verilmişti. Fakat Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"SUÇLAMALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı. Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: Sabah