Eski sevgilisinden Ronaldo için şoke eden itiraflar! "Zevk alıyordu..."

Futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun eski sevgililerinden İngiliz aktris Gemma Atkinson, katıldığı bir radyoda Ronaldo ile birlikte olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EVDE SİTCOM İZLERDİK!"

Portekizli süperstar ile 2007 yılında sevgili olan ünlü model Atkinson yaptığı açıklamada, Ronaldo ile randevularının son derece rahat olduğunu söylerken, bir fincan çay içmek ve ünlü İngiliz sitcomu 'Only Fools and Horses'ı izlemek için evine gittiği gittiği bir anıyı da paylaştı.

"ZEVK ALIYOR GİBİYDİ"

Ronaldo'nun genelde bu tarz görüşmelerden mi hoşlandığının sorulması üzerine ise, "Şimdi sevip sevmediğini bilemem ama o dönemlerde bundan zevk alıyor gibiydi" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK PARALARI REDDETTİM"

Atkinson ayrıca, Ronaldo ile ilişkisi hakkında konuşması için magazin dergilerinde gelen büyük para tekliflerini reddettiğini söylerken, "Ayrıldığımızda onun hakkında konuşmam için çok fazla para teklif edildi ancak ben bunu reddettim" ifadelerini kullandı.

Dansçı Gorka Marquez ile nişanlı olan Gemma Atkinson'ın 3 yaşında bir kızı var. Ronaldo ise birkaç yıldır Georgina Rodriguez ile birlikte ve bu birliktelikten 3 çocuğu var.



