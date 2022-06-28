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Eski sevgilisinden Ronaldo için şoke eden itiraflar! "Zevk alıyordu..."

28.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 2007 yılında birlikte olduğu ünlü İngiliz model Gemma Atkinson, İngiltere'de katıldığı bir radyo programında ünlü futbolcu ile beraber olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atkinson açıklamasında Ronaldo'dan ayrıldığı dönem kendisine ilişkisi hakkında konuşması için büyük paralar teklif edildiğini ancak reddettiğini de açıkladı. İşte detaylar...

Eski sevgilisinden Ronaldo için şoke eden itiraflar! "Zevk alıyordu..."
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun eski sevgililerinden İngiliz aktris Gemma Atkinson, katıldığı bir radyoda Ronaldo ile birlikte olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EVDE SİTCOM İZLERDİK!"

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Portekizli süperstar ile 2007 yılında sevgili olan ünlü model Atkinson yaptığı açıklamada, Ronaldo ile randevularının son derece rahat olduğunu söylerken, bir fincan çay içmek ve ünlü İngiliz sitcomu 'Only Fools and Horses'ı izlemek için evine gittiği gittiği bir anıyı da paylaştı.

"ZEVK ALIYOR GİBİYDİ"

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Ronaldo'nun genelde bu tarz görüşmelerden mi hoşlandığının sorulması üzerine ise, "Şimdi sevip sevmediğini bilemem ama o dönemlerde bundan zevk alıyor gibiydi" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK PARALARI REDDETTİM"

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Atkinson ayrıca, Ronaldo ile ilişkisi hakkında konuşması için magazin dergilerinde gelen büyük para tekliflerini reddettiğini söylerken, "Ayrıldığımızda onun hakkında konuşmam için çok fazla para teklif edildi ancak ben bunu reddettim" ifadelerini kullandı.

Dansçı Gorka Marquez ile nişanlı olan Gemma Atkinson'ın 3 yaşında bir kızı var. Ronaldo ise birkaç yıldır Georgina Rodriguez ile birlikte ve bu birliktelikten 3 çocuğu var.


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