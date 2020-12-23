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SON DAKİKA! Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mustafa Cengiz resmen açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2020 16:58 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir sponsorluk anlaşmasında konuştu. Cengiz, Falcao'nun Galatasaray için elinden geleni yapacağına inandığını söyleyerek devre arasında gidip gitmeyeceği ile ilgili bilgi sahibi olmadığını da belirtti.

SON DAKİKA! Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mustafa Cengiz resmen açıkladı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün imzaladığı bir sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, yıldız oyuncu hakkında sorulan soruya açık kapı bıraktı.Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum.Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir." dedi.

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Kolombiyalı yıldızın önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Cengiz, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi... Falcao'ya dedik ki gündüz görsen korkardın bu kalabalığı" şeklinde konuştu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gitsin artik oynamadığı maç sayisi oynadigindan fazla, nabedil olsun. Ne faydasi var gs a melun
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