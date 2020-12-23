SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef golcü transferi... Sarı-lacivertliler bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Ahmed Musa'yı listenin başına yazdı...

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

Ahmed Musa savaşı... Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi F.Bahçe'yi buldu.Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.Ahmed Musa, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazırFenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında ilginç anlar!
Canlı yayında ilginç anlar!
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Dilmen'den Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
Fenerbahçe'de Samatta'nın doğum günü kutlandı
Samatta'nın doğum günü kutlandı
Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.