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  4. SON DAKİKA | Faruk Koca cezaevi yolcusu! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası skandal savunma: "Ben tokat attım, o kendini yere attı"

SON DAKİKA | Faruk Koca cezaevi yolcusu! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası skandal savunma: "Ben tokat attım, o kendini yere attı"

12.12.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Dün geceki utanç sahnesinin baş aktörü Faruk Koca hakkında son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanıyor! Sahaya dalıp hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hastaneye kaldırıldıktan sonra sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Toplam 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili son gelişmeye göre Faruk Koca tutuklandı. Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı ve 'pes' dedirtti!

SON DAKİKA | Faruk Koca cezaevi yolcusu! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası skandal savunma: "Ben tokat attım, o kendini yere attı"

Son dakika haberi: Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının yarattığı infial büyüyor. Faruk Koca'nın imza attığı skandal sadece futbol camiasını değil tüm Türkiye'yi sarstı. Sorumlular hakkında çok geçmeden harekete geçildi.

HAKEME SALDIRIP HASTANEYE KALDIRILDI

Faruk Koca yanında iki kişiyle Meler'e saldırdıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilirken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, adliyeye sabah saatlerinde sevk edilmişti. Bu sırada gözaltı sayısı da 6'ya yükseldi.

SON DAKİKA: FARUK KOCA TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemlerinin ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı. 3 kişi için ise adli kontrol şartı talep edildi.

AA-20231211-33160634-33160631-MKE_ANKARAGUCU_KULUBU_BASKANI_FARUK_KOCADAN_HAKEME_SALDIRI

FARUK KOCA'DAN PİŞKİN SAVUNMA!

Faruk Koca olay sonrası ilk ifadesinde kendini skandal bir şekilde savundu. HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın aktardığına göre üzerine atılı suçlamayı reddeden Koca "Amacım hakemin yüzüne tükürmekti. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Tokadımdan sonra yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, sonra kendini yere attı. Kalp rahatsızlığım nedeniyle beni hemen olay yerinden uzaklaştırdılar. Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişmiştir" dedi.

SAHAYA İNEN TARAFTARLAR DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Faruk Koca ve diğer sorumlular hakkındaki son gelişmenin detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı. Bakan Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,
Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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