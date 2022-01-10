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Son dakika: Fatih Terim bunu kabullenemiyor! Kötü gidiş durmayınca Burak Elmas'tan flaş bir Florya hamlesi geldi

10.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi! Süper Lig'in 2. yarısına da mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Florya'yı yakın markaja almaya karar verdi. Elmas'ın haftanın belirli günlerinde Florya'ya giderek aradaki iletişim kopukluğunun önüne geçmeye çalışacağı öğrenildi. Öte yandan Fatih Terim'in ise yönetici Işıtan Gün'ün "Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştük" açıklamalarını kabullenemediği, Burak Elmas'ın da Gün'ü desteklemesi sonrası Florya'da soğuk rüzgarlar estiği ifade edildi.

Son dakika: Fatih Terim bunu kabullenemiyor! Kötü gidiş durmayınca Burak Elmas'tan flaş bir Florya hamlesi geldi

Son dakika Galatasaray haberleri... Kötü gidişi bir türlü durduramayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas duruma el attı. Haftanın belirli günlerinde Florya'ya çıkarma yapacak başkan, kendi gidemese bile yönetimden birini mutlaka bu konuyla ilgili görevlendirecek.

FATİH TERİM'LE YOLLARI AYIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; yönetim kurulundaki arkadaşlarının fikirlerini tek tek dinleyen ancak son sözü yine kendisi söyleyen Başkan Elmas’ın, şu aşamada sezon sonuna kadar kesinlikle Fatih Terim’le yolları ayırma gibi bir niyetinin bulunmadığı öğrenildi. Takıma daha yakın olma kararı alan Elmas, böylece haftanın belirli günlerinde ya kendi Florya’ya gidecek ya da mesai arkadaşları burada bulunacak.

SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Giresun maçı sonrası yardımcı antrenör konusundaki girişimlerden habersiz olduğunu söyleyen teknik direktör Fatih Terim aslında bu konuda büyük rahatsızlık yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetici Işıtan Gün’ün, Başkan Elmas’ın talimatıyla Guardiola’nın yardımcısıyla görüştüklerini açıklamasını bir türlü kabul edemiyor. Kulüp resmi sitesinden Gün’e destek verilip Fatih Terim’le ilgili geçtiğimiz haftalarda herhangi bir paylaşımda bulunulmamasının da Florya’da soğuk rüzgarlar estirdiği öğrenildi. Terim’in, Işıtan Gün ve yine kendisiyle ilgili kulis yapan bazı yöneticilerden rahatsız olduğu belirtildi.

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