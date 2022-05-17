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Son dakika: Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

17.05.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray camiasında okların kendisine çevrilmesinin ardından bir açıklama yapması beklenen Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıldönümü ile ilgili paylaşım yaptı.

Son dakika: Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası muhteşem bir maça sahne oldu. Nef Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecan fırtınası yaşanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray oldu.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç aradan sonra galibiyet aldı.

BAMBAŞKA BİR HAMLE GELDİ

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Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den ise maç sonunda flaş bir paylaşım geldi. Başkan Burak Elmas'ın "İbrasızlığım için çalıştığını teyit ettim" dediği Terim'in bu konuyla alakalı bir açıklama yapması beklenirken, deneyimli çalıştırıcıdan çok farklı bir hamle geldi.

"NİCELERİNE..."

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Fatih Terim, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı 17 Mayıs tarihinin yıldönümüyle ilgili "Nicelerine..." notuyla bir paylaşım yaptı.

Terim'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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