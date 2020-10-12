SON DAKİKA! Fatih Terim'den şok ifadeler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. "BU İLLETTEN KURTULUNCAYA KADAR..." Fatih Terim, “Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider. Hiç kimsenin beklemediği çok ama çok ekstra bir durum yaşandı. Hala yaşamaya devam ediyoruz. İşin doğasından uzaklaştık. Belki o heyecanı, keyfi yaşayamıyoruz ama hayat da devam ettiği için alışmaya çalışıyoruz ta ki bu illetten kurtuluncaya kadar.” dedi. "OYUNCULAR BU OLAYDAN ÖNCE ÇOK ETKİLENDİLER" Fatih Terim, “Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik.En önemli şey şudur, maçın içerisinde hepimizi etkileyen bir olay var. Özellikle oyuncunun iyi ve kötü hareketine tepki gösteren, hepimizin keyif almasını sağlayan etken yok. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı.” dedi. "BAŞIMIZA BİR SÜRÜ İŞ GELDİ" Fatih Terim, "Başımıza bir sürü iş geldi. Ben de bu konularda 'Allah beterinden saklasın' derim. Bunlar hayatta olan şeyler. Bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden hem de heyecan durur. Belirsiz ve korku olunca iş başka yere gider. Florya'da olağanüstü hareket ederek önemli tedbirler alındı. Siz sabah antrenman yapıyorsunuz, öğlen yemek yiyorsunuz ve akşam bir antrenman daha yapıyorsunuz. Sonrasında oyuncular ne yapıyor bilmiyorsunuz." açıklamasını yaptı.

"EN AZ TAKIMIM KADAR GÜVENİYORUM..." Fatih Terim, "Satranç, dünyanın en stratejik oyunlarından biri olarak kabul edilir. Geçen sene benim koltuğumda oturmayı bir satranç oyunu yapsalardı, çok az kişi seviye atlayabilirdi. Galatasaray taraftarının kazanılan başarılarda payı çok büyüktür. Galatasaray'ın taraftarı, seyircisinden daha fazladır. En az takımım kadar taraftarlarıma da güveniyorum maça çıkarken." dedi. "GALATASARAY'IN DURUMU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL!" Fatih Terim, “Muhakkak ki altyapı, öz kaynak bunlar çok önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmamız gerekiyor. Büyük resme şöyle baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık.Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray’ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum.” dedi. "AKADEMİNİN KENDİ BÜTÇESİ YOK!" Fatih Terim, "Ozan Kabak'ın satışının ardından yüzde kaçı akademiye yatırıldı? Sıfır. Neden? Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir ya maaş ödenir ya da borç ödenir. Zaten bütçede de böyle bir kalem yok. Akademinin kendi bütçesi yok." dedi.

"2500 İLE 4500 ARASI MAAŞ ALIYOR" Fatih Terim, "Ozan Kabak'ı yetiştiren antrenörüm 2500 ile 4500 lira arası maaş alıyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan'lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu'yu düşünürsek, varın halimizi siz düşünün." dedi. "BORÇLARI ÇEVİRMEK ZOR" Fatih Terim, “Her sene şampiyon olsanız hatta Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor.Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor." dedi. "BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK!" Fatih Terim, “Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunun cevabına.” dedi. "TÜRK FUTBOLUNUN GELECEK 10 YILI TEHDİT ALTINDA" Terim, "U17 takımlarının olmayacağı açıklandı. Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit altında. Bu oyuncular 7 aydır antrenman yapmıyor. Yerli teşvik sistemi niye işlemedi, yabancı sayısı ne olacak diye soranlara, ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun diyorum." dedi. YABANCI KURALI... Fatih Terim, “Yabancıya gelince, bu kuralı ben Futbol Direktörü olduğum dönemde sayın Demirören ve yönetimine izah ettim. Sonra Kulüpler Birliği toplantısında kendim anlattım. En çok zarar görecek merci de bendim Milli Takım teknik direktörü olarak.Ben de birkaç dayanak üzerine kurdum yabancı serbestisini. Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın, ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız.Teşvik kuralı, kim ne kadar Türk oynatırsa, o kadar bunun karşılığını alır. Hatta altyapıdan alınacak genç, 2 misli karşılık bulacağı için kulüplere önemli bir rakam katkısı oluyordu. Fakat kulüpler tarafından pek rağbet görmedi.Yabancı kuralı, alınmış doğru kararlardan biridir.” açıklamasını yaptı.