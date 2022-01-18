Son dakika... Fatih Terim gitti, Galatasaray'a geri döndü! Albert Riera idmana bile çıktı

Son dakika haberleri Galatasaray'da gelmeye devam ediyor. Domenec Torrent'in takımın başına gelmesiyle yardımcılarının kim olacağı merak konusu olmuştu. İspanyol teknik adam kendi ekibinden 4 kişiyi Galatasaray kafilesine dahil etmişti. Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Albert Riera'da bugün kafileye dahil oldu.

İDMANA BİLE ÇIKTI

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla birlikte Galatasaray'a geri dönen Albert Riera, Florya'da ilk idmana bile çıktı. Domenec Torrent'in yardımcılığı konusunda Wesley Sneijder'in de ismi geçse de tercih Riera'dan yana kullanıldı.

(Fanatik)



