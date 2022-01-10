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Son Dakika: Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası Galatasaray taraftarı kazan kaldırdı! Burak Elmas'ın istifası isteniyor

10.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas'a büyük tepki var. Sosyal medyada "Burak Elmas istifa" etiketini gündemin zirvesine yerleştiren taraftarlar, kötü gidişin faturasının deneyimli hocaya kesilmesine tepki gösterdi.

Son Dakika: Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası Galatasaray taraftarı kazan kaldırdı! Burak Elmas'ın istifası isteniyor

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Giresunspor mağlubiyeti bardağı taşıran son damla olurken, Başkan Burak Elmas bu gün Nef Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından deneyimli hocayla yollar ayrılırken, sosyal medyada Burak Elmas'a tepki gösterildi.

SON DAKİKA: GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Galatasaray'da başkanlığa seçilirken teknik direktör Fatih Terim'i takımda tutacağı vaadini veren Burak Elmas, deneyimli hocayla yolları ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar alınan bu karar sonrası Elmas'ı da istifaya davet etti. Sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılılar, "Burak Elmas istifa" etiketini gündemin zirvesine yerleştirdi.

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FATİH TERİM'İN ARKASINDA OLDUĞUNU VURGULAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'le yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Burak Elmas, ""Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim.." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Burak elmas çok geç kaldı.dogru karar
Merak etmeyin ''nerede kalmıştık? '' diyerek, işler kötüye gidince döner..
bugün Terim gider sezon sonu başkan olmadan önce atıp tutan başkan olunca tam tersini yapan Burak Elmas gider.

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