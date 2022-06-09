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Son dakika: Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz...

09.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezona Galatasaray ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından başkan Burak Elmas ile yaptıkları görüşme sonrasında devre arasında takımdan ayrılan Fatih Terim, sarı - kırmızılı kulüp sonrası herhangi bir yerde görev almamıştı. Terim'in yeni adresinin hangi takım olacağı merakla beklenirken Suudi basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan geride bıraktığımız sezonun devre arasında ayrılan ve ayrıldığı günden itibaren gündemden düşmeyen teknik direktör Fatih Terim'in geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra birçok takımla adı anılan Terim için Suudi basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

EVERTON İLE ADI ANILMIŞTI

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İngilz basınından Goodison News, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediğini yazmıştı. Tecrübeli teknik direktör sezon başında Galatasaray'a imza atmadan önce de Everton'ın yine gündemine gelmişti.

TEMAS KURMAYA ÇALIŞTILAR

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Suudia Arabistan basınının haberine göre; Al Nassr kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör için daha önce de Arap yarım adasından teklifler olduğu öne sürülmüş, lâkin resmî bir gelişme olmamıştı.

JORGE JESUS'U FENERBAHÇE'YE KAPTIRDILAR

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Kadrosunda Anderson Talisca, Vincent Aboubakar gibi yıldızlar olan Al Nassr, mevcut teknik direktörü Miguel Angel Russo'dan memnun değil. Hatta Portekiz basınında çıkan haberler göre, Arabistan temsilcisi Jorge Jesus'u da teklif götürmüş ve ret cevabı almış.

FATİH TERİM SEÇİMİ BEKLİYOR

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Fatih Terim ise Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek olan Fatih Terim, bu anlaşma durumuna göre kararını vermeyi düşünüyor.

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