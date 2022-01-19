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Son dakika... Fenerbahçe 2 maç sonra güldü! Altay karşısında 2-1'lik galibiyet...

19.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi. İstanbul'da soğuk bir havada oynanan karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maç büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçeli taraftarların çok fazla ilgili göstermediği maç öncesi İsmail Kartal'a destek vardı. Herkesin sonucunu merakla beklediği karşılaşma 2-1'lik skorla sonuçlandı.

Son dakika... Fenerbahçe 2 maç sonra güldü! Altay karşısında 2-1'lik galibiyet...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın heyecanı Fenerbahçe-Altay maçıyla devam etti. İsmail Kartal ile yoluna devam etme kararı alan Fenerbahçe'de tek hedef 3 puandı. Konuk ekip Altay da ise Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçen Nobre, bu maçı kazanarak takımına ivme kazandırmak istiyordu. Kadıköy'de karşılıklı atakların geçtiği karşılaşma 2-1'lik skorla sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

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Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

MESUT YEDEK BAŞLADI

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.

İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.

ALTAY'DA 3 EKSİK

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Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

İSMAİL KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu.

Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay
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