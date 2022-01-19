Son dakika... Fenerbahçe 2 maç sonra güldü! Altay karşısında 2-1'lik galibiyet...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın heyecanı Fenerbahçe-Altay maçıyla devam etti. İsmail Kartal ile yoluna devam etme kararı alan Fenerbahçe'de tek hedef 3 puandı. Konuk ekip Altay da ise Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçen Nobre, bu maçı kazanarak takımına ivme kazandırmak istiyordu. Kadıköy'de karşılıklı atakların geçtiği karşılaşma 2-1'lik skorla sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

MESUT YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.

İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.

ALTAY'DA 3 EKSİK

Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

İSMAİL KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu.

Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.

