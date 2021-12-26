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Son dakika: Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı! Serdar Dursun'un 2 golü sayılmadı...

26.12.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi. Karşılaşmayı Fenerbahçe maçı 2-0 kazanarak 3 maç sonunda galibiyete ulaştı. Serdar Dursun'un ise attığı 2 gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı! Serdar Dursun'un 2 golü sayılmadı...
Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 3 maçtır ligde galibiyet alamayan sarı-lacivertlilerde tek düşünce 3 puandı. Maça da bu bağlamda hızlı başlayan Fenerbahçe 10'uncu dakikada Filip Novak ile öne geçti. Golden sonra da baskınını bırakmayan sarı-lacivertliler ikinci yarıda Pelkas'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Serdar Dursun'un ise attığı 2 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

FILIP NOVAK'TAN GOL

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Karşılaşmanın henüz 10'uncu dakikasında sol bekten çıkarak atağa katılan Filip Novak, ceza sahası içinde topla buluştu. Düzgün bir vuruş yapan deneyimli isim topu ağlarla buluşturdu.

SERDAR DURSUN'A OFSAYT ÇELMESİ

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Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Serdar Dursun, Yeni Malatyaspor'a karşı 2 gol birden attı. Attığı goller ofsayt nedeniyle iptal edildi.

PELKAS GERİ DÖNDÜ!

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Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası formasına kavuşan Pelkas maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve takımının 2. golünü kaydetti.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODA

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Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

YENİ MALATYASPOR’DA TEK EKSİK

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”
Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

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Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.


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