Son dakika: Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı! Serdar Dursun'un 2 golü sayılmadı...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 3 maçtır ligde galibiyet alamayan sarı-lacivertlilerde tek düşünce 3 puandı. Maça da bu bağlamda hızlı başlayan Fenerbahçe 10'uncu dakikada Filip Novak ile öne geçti. Golden sonra da baskınını bırakmayan sarı-lacivertliler ikinci yarıda Pelkas'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Serdar Dursun'un ise attığı 2 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

FILIP NOVAK'TAN GOL

Karşılaşmanın henüz 10'uncu dakikasında sol bekten çıkarak atağa katılan Filip Novak, ceza sahası içinde topla buluştu. Düzgün bir vuruş yapan deneyimli isim topu ağlarla buluşturdu.

SERDAR DURSUN'A OFSAYT ÇELMESİ

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Serdar Dursun, Yeni Malatyaspor'a karşı 2 gol birden attı. Attığı goller ofsayt nedeniyle iptal edildi.

PELKAS GERİ DÖNDÜ!

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası formasına kavuşan Pelkas maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve takımının 2. golünü kaydetti.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

YENİ MALATYASPOR’DA TEK EKSİK

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.



