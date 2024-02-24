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SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+6'da kazandı! Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa karşısında son saniye golüyle güldü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 21:00
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Son dakika... Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in 1-0 geriye düştüğü mücadeleden son saniyede bulduğu golle 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılırken şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+6'da kazandı! Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa karşısında son saniye golüyle güldü

Son dakika: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İLK ATAK F.BAHÇE'DEN

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Sarı-Lacivertliler kontraya çıktı, Tadic sol çaprazdan çizgiye indi, arka direkteki Dzeko'yu gördü, Boşnak futbolcu kafayı vurdu, kaleci çıkardı, Cengiz kale dibinde topu auta attı.

LIVAKOVIC İZİN VERMEDİ

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Sağ kanattan korner kullanıldı, savunma uzaklaştırdı, ardından top kafayla yeniden ceza alanına indirildi, Omeruo kaleye sırtı dönük pozisyonda kafayı vurdu, Livakovic çizgi üzerinde çıkardı.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

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Karşılaşmanın 58. dakikasında Lacivert-Beyazlılar sol kanattan korneri kullandı, Porozo ceza alanında kafayı vurdu ve fileleri sarstı.

MERT HAKAN'DAN HARİKA GOL

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Mert Hakan Yandaş 64. dakikada yay üzerinden kullandığı frikikte golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

GOL 90+6'DA GELDİ

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazanırken topun başına Batshuayi geçti. Golcü ismin penaltısında kaleci köşeyi doğru tahmin ederken dönen topu tamamlayan Batshuayi takımına galibiyeti getirdi.

Canlı Skor


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