SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+6'da kazandı! Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa karşısında son saniye golüyle güldü

Son dakika: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Sarı-Lacivertliler kontraya çıktı, Tadic sol çaprazdan çizgiye indi, arka direkteki Dzeko'yu gördü, Boşnak futbolcu kafayı vurdu, kaleci çıkardı, Cengiz kale dibinde topu auta attı.
Sağ kanattan korner kullanıldı, savunma uzaklaştırdı, ardından top kafayla yeniden ceza alanına indirildi, Omeruo kaleye sırtı dönük pozisyonda kafayı vurdu, Livakovic çizgi üzerinde çıkardı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Lacivert-Beyazlılar sol kanattan korneri kullandı, Porozo ceza alanında kafayı vurdu ve fileleri sarstı.
Mert Hakan Yandaş 64. dakikada yay üzerinden kullandığı frikikte golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazanırken topun başına Batshuayi geçti. Golcü ismin penaltısında kaleci köşeyi doğru tahmin ederken dönen topu tamamlayan Batshuayi takımına galibiyeti getirdi.