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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı gece yarısı açıkladı! Serdar Dursun'un yeni adresi resmen belli oldu...

26.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 mağlup ederek avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer hareketliliğinin devam ettiği sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken Kanarya'da Serdar Dursun'un ayrılığı da gece yarısı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Twente'yi 5-1 mağlup ederek taraftarlarını mutlu eden ve avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından itibaren kadrosuna kattığı önemli isimlerle dikkatleri üzerine çeken sarı - lacivertliler, yaptığı satışlarla da ön plana çıkmıştı.

SATIŞLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

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Bu sezon 20+10 milyon euroya Arda Güler'i, 12.3 milyon euroya Attila Szalai'yi, 6.5 milyon euroya Bruma'yı, 5.1 milyon euroya Diego Rossi'yi, 4 milyon euroya Mergim Berisha'yı, 2.5 milyon euroya Willian Arao'yu, 1.2 milyon euroya ise Gustavo Henrique'yi satan Fenerbahçe'nin gönderdiği futbolculara bir yenisi daha eklendi.

SERDAR DURSUN, KARAGÜMRÜK'E GİTTİ

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Sarı - lacivertlilere 1 Temmuz 2021 tarihinde katılan ve 2 sezon geçiren Serdar Dursun'un ayrılığı gece yarısı yapılan açıklamayla duyuruldu.

Fenerbahçe, milli santrforun Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe kariyerinde toplam 64 maça çıkan Serdar Dursun, 19 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

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