Son dakika: Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı! Filip Novak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde ayrılık resmen açıklandı. Kanarya'nın sol bek oyuncusu Filip Novak ile yollar ayrıldı. TFF'nin tescil listesine adı bildirilmeyen futbolcunun bir süredir kendisine kulüp aradığı biliniyordu. Novak'ın yeni takımı ise belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Çek futbolcunun yeni adresi ise belli oldu. 32 yaşındaki oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile el sıkıştı. Filip Novak'ın Al Jazira'ya transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE GELMİŞTİ

Trabzonspor ile sözleşmesi 2020 yılında biten Novak, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılmıştı. Geride kalan iki sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta görev yapan tecrübeli futbolcu 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



