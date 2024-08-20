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  4. Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Kızılhan ve saldırgan Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Kızılhan ve saldırgan Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

20.08.2024 19:41
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Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Stadyumda saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ali Koç'a arkadan saldıran Göztepe kulüp görevlisi Fatih Özkan da 'saldırı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Kızılhan ve saldırgan Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında sahaya girerek taraftarlarının yanına giden Başkan Ali Koç'a geri döndüğü sırada Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan arkadan saldırmıştı. Olaylı maçın ardından TFF, PFDK sevklerini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle başkan Ali Koç ile genel sekreter Burak Kızılhan'ın tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi. Aynı müsabakada Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan'ın ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

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GÖZTEPE VE FENERBAHÇE DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Söz konusu karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle Göztepe'nin, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle de Fenerbahçe'nin PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Gaziantep FK ve Başakşehir'in çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ve Sivasspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray müsabakasında Konyaspor'un da saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket sebepleriyle disipline yollandığı kaydedildi.

Ayrıca Antalyasporlu futbolcu Güray Vural'ın kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

TFF, PFDK Hukuk Müşavirliği’nce 20.08.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şu şekilde:

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH ÖZKAN’ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’In aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜRAY VURAL’ın 18.08.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 19.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 18.08.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 18.08.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KAHRAMAN DEMİRTAŞ’ın 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 18.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 18.08.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 19.08.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Göztepe fenerbahçe
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