Juventus-Icardi operasyonunun perdesi aralandı! Bakın arkasından kim çıktı

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray son Kayserispor karşılaşmasından 4-0 gibi rahat bir skorla galip gelirken, maça damga vuran Mauro Icardi'nin Juventus iddiaları olmuştu. Dursun Özbek sözleşme görüşmeleri için sene sonunu işaret ederken, menajer Pino, sarı kırmızılıları sıkıştırmak için Como’dan sonra Juve’yi kullanmaya kalktı…

Burak Kavuncu
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız oyunusu Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme görüşmelerinde bulunurken, ortaya birden bire Juventus iddiaları gelmişti. İşin gerçeği ise sonradan ortaya çıktı...

İŞİN ALTINDAN PINO ÇIKTI!

Juventus-Icardi operasyonunun perdesi aralandı! Bakın arkasından kim çıktı 1

Türkiye Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün iddiasına göre; Son dönemde İcardi konusunda ortaya transfer iddialarının altından ise Arjantinli yıldızın İtalyan menajeri Elio Pino çıktı. Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşme yenilemesini bekleyen menajer, yıldız oyuncuyu tam da transfer görüşmeleri arifesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'a önererek rekabet yaratmaya çalıştı.

JUVENTUS CEPHESİ'NİN YANITI ÇARK ETTİRDİ...

Juventus-Icardi operasyonunun perdesi aralandı! Bakın arkasından kim çıktı 2

Menajer Pino, sarı kırmızılıları baskı altına almak için İtalyan devi Juventus’un kapısını çalarak “İcardi’yi ister misiniz?” diye sordu. Fakat İtalyanlar bu isteğe iyi bir yanıt vermedi. İtalyan ekibinin futbol direktörü Giorgio Chiellini “Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek” diyerek iddialara cevap verdi. Bunun ardından Pino, sarı-kırmızılı camia ile ters düşmemek adına sözleşme görüşmelerinde şimdilik duraksadı.

YÖNETİMİN TAVRI NET!

Juventus-Icardi operasyonunun perdesi aralandı! Bakın arkasından kim çıktı 3

Galatasaray için ise konu hala kilit durumda. Sarı-kırmızılı takımad teknik direktör Okan Buruk'un oyuncudan memnun olduğu belirtilse de yönetimin daha şimdiden oyunca kontrat vermek istemediği ve sezon sonunu beklediği öğrenildi.

