SPOR

SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, transferde adı geçen Simon Kjaer ve Eljif Elmas'la ilgili konuştu. "Kjaer için bir teklif yapmadık ama transfer edebiliriz. Eljif Elmas için ise Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Simon Kjaer haberleri ve Eljif Elmas'ın geleceğiyle ilgili son dakika açıklamaları yaptı.

Kjaer için resmi bir girişimler olmamasına rağmen duruma göre olabileceğini kaydeden Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yaptığımız doğru değil. Resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü, yönetimin ne düşüneceğini görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

Eljif'i Avrupa'dan isteyen çok kulüp olduğunu da kaydeden yönetici, "Eljif Elmas için Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede." ifadelerini kullandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
'Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım''Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım'
F.Bahçe efsanesi hayatını kaybettiF.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Semih Özsoy simon kjaer Eljif Elmas Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Ve Bruma'nın yeni takımı açıklandı!

Ve Bruma'nın yeni takımı açıklandı!

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

Trabzon'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! KAP'a bildirildi

Trabzon'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! KAP'a bildirildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

'Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım'

F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti

F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti

Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe için hazır hale getirildi

Topuk Yaylası F.Bahçe için hazır

Transfer için İskoçya'ya gitti!

Transfer için İskoçya'ya gitti!

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.