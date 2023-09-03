SON DAKİKA: Fenerbahçe başkentten 3 puanla döndü! Sarı-Lacivertliler Ankaragücü karşısında tek golle kazandı

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler ligde 3'te 3 yaparak milli araya lider girdi.

AZ FARKLI DIŞARDA

Mücadelenin 13. dakikasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ceza sahası içinde bulunan Fred'e doğru çevirdi. Brezilyalı futbolcu, çalımını atıp kaleye şutu çekti, ancak top az farklı auta gitti.

İRFAN CAN İZİN VERMEDİ

33'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas, sert ir vuruş yaparken İrfan Can Eğriayat gole izin vermedi.

DZEKO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Sol taraftan topu getiren Tadic, ceza sahası içindeki Dzeko'ya doğru gönderdi. Dakikalar 41'i gösterirken, Boşnak golcü gelişine vurdu, ancak top kalecinin solundan auta çıktı.

GOL: OSAYI SAMUEL!

Gol perdesi 60. dakikada açıldı. Edin Dzeko'nun pasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Osayi Samuel, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

