SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe başkentten 3 puanla döndü! Sarı-Lacivertliler Ankaragücü karşısında tek golle kazandı

SON DAKİKA: Fenerbahçe başkentten 3 puanla döndü! Sarı-Lacivertliler Ankaragücü karşısında tek golle kazandı

03.09.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yaptı ve milli araya lider girmeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler ligde 3'te 3 yaparak milli araya lider girdi.

AZ FARKLI DIŞARDA

5b9890355457bfb042357ce42ff3e9a2

Mücadelenin 13. dakikasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ceza sahası içinde bulunan Fred'e doğru çevirdi. Brezilyalı futbolcu, çalımını atıp kaleye şutu çekti, ancak top az farklı auta gitti.

İRFAN CAN İZİN VERMEDİ

06c50e9e2ec6eec7bb0c1aef5f96f872

33'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas, sert ir vuruş yaparken İrfan Can Eğriayat gole izin vermedi.

DZEKO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

a74da6437ea61c36787e837d894c769e

Sol taraftan topu getiren Tadic, ceza sahası içindeki Dzeko'ya doğru gönderdi. Dakikalar 41'i gösterirken, Boşnak golcü gelişine vurdu, ancak top kalecinin solundan auta çıktı.

GOL: OSAYI SAMUEL!

7a604240925075e67a0c663c84573470

Gol perdesi 60. dakikada açıldı. Edin Dzeko'nun pasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Osayi Samuel, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ

fa7f2bb62de606614c11f84869c5d355

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!
Transfer açıklaması: Bekledim de gelmedi!Transfer açıklaması: Bekledim de gelmedi!
Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı!Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Süper Lig ak ligde süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.