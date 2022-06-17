Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü belli oldu! Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşıldı...

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021/22 sezonunda Anadolu Efes'i 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko'da yeni sezonda büyük bir değişim bekleniyor. Geride bıraktığımız sezonun başında Igor Kokoskov'un sürpriz ayrılığı sonrasında göreve Aleksandar Djordjevic getirilmişti.

Fenerbahçe Beko'daki ilk sezonunda THY EuroLeague'de istenen başarıyı sağlayamasa da ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılıyor.

Sarı - lacivertlilerin, Sırp başantrenör ile yollarını ayırdığını açıklaması beklenirken, gündeme flaş bir haber geldi.

KISA SÜREDE İMZA GELECEK

Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'dan ayrıldığını açıklayan Dimitris Itoudis ile her konuda anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

51 yaşındaki başantrenör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1970 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dimitris Itoudis, 20 yaşında Zagreb 18 Yaş Altı Takımı ile başladığı koçluk kariyerinde daha sonra sırasıyla; KK Zagreb ve PAOK takımlarında asistan koçluk görevinde bulunmuştur.

1996'da bir dönem PAOK'un baş antrenörü olan Itoudis ardından Panionios'ta yine yardımcı koç olmuştur. Philippos Thessaloniki ile MENT'i çalıştıran Dimitris Itoudis, daha sonra 1999-2012 arası Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevini icra etmiştir.

2013-2014 sezonunda temsilcimiz Banvit'e gelen Yunan koç, 2014'ten bugüne Avrupa devi CSKA Moskova'da görev yapmaktadır. Deneyimli koç, CSKA Moskova ile çok sayıda başarıya ve şampiyonluğa imza atmıştır.

