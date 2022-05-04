Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünü duyurdular!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov yerine göreve getirilen Aleksandar Djordjevic, sarı - lacivertli ekipte inişli çıkışlı bir performans göstererek geleceği hakkında akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Sırp çalıştırıcının yeni sezonda takımda olması beklenmezken, Yunan basınından çarpıcı iddia geldi.

Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi CSKA Moskova ile bir sezon daha anlaşması bulunan Itoudis, Rusya takımlarının Euroleague'e alınmamasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.

KISA SÜREDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde iki taraf arasında kısa sürede anlaşmaya yakın olduğu ve Fenerbahçe'nin Itoudis'i açıklayacağı yazıldı.

ITOUDIS'İN KARİYERİ

Panathinaikos'ta 11 yıl Obradovic'in yardımcılığını yapan 51 yaşındaki koç, 2013-14 sezonunda Banvit'i çalıştırdı. Yunan antrenör 2014'ten itibaren CSKA Moskova'yı çalıştırıyor. Itoudis, Rus ekibiyle birlikte 2015-16 sezonunda Euroleague'de şampiyonluk yaşadı. Olaylı geçen maçta Itoudis'in takımı Fenerbahçe'yi 101-96 yenip kupaya uzanmıştı.

"TARAFTARIMIZ, FENERBAHÇELİLER GİBİ DEĞİL"

Geçmişte yaptığı bir röportajda Avrupa'daki çeşitli takımların taraftarlarına değinen Yunan başantrenör, "Belki Rus gazeteciler şaşıracak ama ben gerçekleri söyleyeyim. Belki karşı çıkarsınız da ama Fenerbahçe'nin salonu her maç dolu ve rakiplerine baskı yapıyor. OAKA'ya gidin 20 bin kişi görürsünüz, Baskonia 20 bin kişiye oynar. Olympiakos öyledir." ifadelerini kullanmıştı.

