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  4. Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely'den taraftarı üzecek karar! Ayrılıyor...

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely'den taraftarı üzecek karar! Ayrılıyor...

20.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da 2014 yılında takıma katılan ve kazanılan başarılarda başrol oynayan Jan Vesely'nin geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertli taraftarların takımda kalmasını istediği Çek pivot için yaşanan gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. Haberde Vesely'nin Barcelona'ya transfer olacağı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely'den taraftarı üzecek karar! Ayrılıyor...

Son dakika haberleri: Başantrenörlük görevi için Aleksandar Djordjevic'in ayrılığı sonrasında Dimitris Itoudis ile anlaşan Fenerbahçe Beko'da art arda vedalar yaşanırken, takımın yıldız ismi Jan Vesely için flaş bir gelişme yaşandı.

Mundo Depotivo'da yer alan habere göre sportif olarak hayal kırıklıkları ile geçen sezonun ardından Barcelona yeni kadro yapılanması için harekete geçti. Ekonomik kısıtlamalardan dolayı, daha az para harcayarak rekabet gücünü korumak isteyen Katalan ekibi, Jan Vesely'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

DAHA DÜŞÜK MAAŞ...

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Çek basketbolcuyu "Avrupa'da son 10 yılın en iyi pivotları" arasında gösteren haberin detaylarına göre Vesely, Sarı-Lacivertli ekipte kazandığından daha az bir maaş ile Barcelona'ya imza atacak.

DAVIES'İN YERİNİ DOLDURACAK

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Barcelona, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesini uzatmak istediği Brandon Davies'in bütün tekliflere rağmen takımdan ayrılmaktaki kararı nedeniyle oluşan pivot boşluğunu Jan Vesely ile dolduracağı da belirtildi. Ayrıca Çek basketbolcu Tomas Satoransky'nin de takıma dahil olacak olmasının Vesely'nin kararında etkili olduğu aktarılanlar arasında yer alıyor.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARLARINDAN

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NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe kadrosuna katılan Vesely, Sarı-Lacivertli ekibin uzun yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Tarafatarların da takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Vesely, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında da yer alıyordu.

32 yaşındaki Çek basketbolcu EuroLeague'de bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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