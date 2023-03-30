SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Yapılan açıklamada 27.hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinin hakemi de belli oldu.
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." açıklaması yapıldı.
Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan