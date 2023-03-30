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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

30.03.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 27'nci haftası zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala, dev derbinin hakemi de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Yapılan açıklamada 27.hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinin hakemi de belli oldu.

HALİL UMUT MELER...

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2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

"ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"

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Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." açıklaması yapıldı.

Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:

1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan


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