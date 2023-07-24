Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 3. sırada bitiren Beşiktaş ve ligi 4. tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Zimbru, Beşiktaş ise Tirana kulübüyle karşı karşıya geleceği belli olmuştu. Adana Demirspor da Cluj ile eşleşmişti.

Üç temsilcimizin rakiplerini elemeleri halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacakları takımlar ise kura çekiminin ardından belli oldu.

İŞTE RAKİPLER

Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi durumunda Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin galibiyle ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Tirana engelini geçerse Zeljeznicar-Neftçi Bakü eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.

Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde NK Osijek - Zte eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nun ilk karşılaşmaları 10 Ağustos’ta, rövanşları ise 17 Ağustos’ta yapılacak.

