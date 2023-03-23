Son dakika: Fenerbahçe büyük oynuyor! Sezon sonunda hedef dünya yıldızları! Anthony Martial, Andrea Belotti ve Luka Jovic...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmiş ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız kapatmıştı. Zirve ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren sarı - lacivertliler, devre arasında gündemine aldığı santrfor transferi için çalışmalarına yeniden başladı.

BELOTTI VE MARTIAL...

Yeni sezonda hücum hattını zenginleştirmek isteyen ve dünyaca ünlü yıldızları radarına alan Fenerbahçe'de Andrea Belotti ve Anthony Martial isimleri ön plana çıktı.

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

Sarı - lacivertlilerde yönetimin, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Belotti ile yeniden temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin 1 ay içerisinde teklifini hazırlayarak piyasa değeri 9 milyon euro olan İtalyan yıldıza sunacağı kaydedildi.

B PLANI...

Kanarya'da B planı olarak ise Manchester United'ın yıldız ismi Anthony Martial'in adı geçiyor.

CİDDİ BİR BÜTÇE AYRILDI

İngiliz devinde istediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Fransız golcü için Fenerbahçe'nin ciddi bir bütçe hazırladığı ve Manchester United ile masaya oturacağı aktarıldı. Martial'in piyasa değeri 15 milyon euro...

Sarı - lacivertlilerin son adayının ise İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina'da top koşturan Luka Jovic olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcunun yönetime sunulan isimler arasında yer aldığı belirtilirken, oyuncunun yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Fenerbahçe'nin piyasa değeri 10 milyon euro olan bu transfere sıcak yaklaşmadığı ifade edildi. (Sabah)



