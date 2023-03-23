SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe büyük oynuyor! Sezon sonunda hedef dünya yıldızları! Anthony Martial, Andrea Belotti ve Luka Jovic...

Son dakika: Fenerbahçe büyük oynuyor! Sezon sonunda hedef dünya yıldızları! Anthony Martial, Andrea Belotti ve Luka Jovic...

23.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Alanyaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren sarı - lacivertlilerde sezon sonu için de çalışmalara hız verildi. Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Anthony Martial ve Andrea Belotti geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe büyük oynuyor! Sezon sonunda hedef dünya yıldızları! Anthony Martial, Andrea Belotti ve Luka Jovic...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmiş ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız kapatmıştı. Zirve ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren sarı - lacivertliler, devre arasında gündemine aldığı santrfor transferi için çalışmalarına yeniden başladı.

BELOTTI VE MARTIAL...

2023-03-19T173824Z_1563885160_UP1EJ3J1CZXO0_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-LAZ-ROM-REPORT

Yeni sezonda hücum hattını zenginleştirmek isteyen ve dünyaca ünlü yıldızları radarına alan Fenerbahçe'de Andrea Belotti ve Anthony Martial isimleri ön plana çıktı.

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

2023-03-19T182552Z_750722580_UP1EJ3J1F72SW_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-LAZ-ROM-REPORT

Sarı - lacivertlilerde yönetimin, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Belotti ile yeniden temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin 1 ay içerisinde teklifini hazırlayarak piyasa değeri 9 milyon euro olan İtalyan yıldıza sunacağı kaydedildi.

B PLANI...

2023-02-22T151839Z_1987136180_UP1EJ2M16J12X_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-MUN-FCB-PREVIEW

Kanarya'da B planı olarak ise Manchester United'ın yıldız ismi Anthony Martial'in adı geçiyor.

CİDDİ BİR BÜTÇE AYRILDI

6YSGCJXL5JLN7MLBYPGXXI237M

İngiliz devinde istediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Fransız golcü için Fenerbahçe'nin ciddi bir bütçe hazırladığı ve Manchester United ile masaya oturacağı aktarıldı. Martial'in piyasa değeri 15 milyon euro...

ALTERNATİF: LUKA JOVIC

2023-03-09T201256Z_414199967_UP1EJ391K5IFT_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-FIO-SIV-REPORT

Sarı - lacivertlilerin son adayının ise İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina'da top koşturan Luka Jovic olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcunun yönetime sunulan isimler arasında yer aldığı belirtilirken, oyuncunun yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Fenerbahçe'nin piyasa değeri 10 milyon euro olan bu transfere sıcak yaklaşmadığı ifade edildi. (Sabah)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek ortaya çıktı! Kontrattaki o madde...Gerçek ortaya çıktı! Kontrattaki o madde...
Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?
Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdularArda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular
Anahtar Kelimeler:
transfer Luka Jovic son dakika haberler andrea belotti fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak verildi spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray...

Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray...

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.