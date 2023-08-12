SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdi! Milli futbolcu İstanbul'a geldi... İşte ilk sözleri

Fenerbahçe, Marsilya ile Cengiz Ünder transferi konusunda görüşmelerin başladığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu.

YAPILAN KAP BİLDİRİMİNDE:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

İLK SÖZLERİ...

Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasını yaptı.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Transferin açıklanmasından yaklaşık 10 dakika önce bir paylaşım yapan Fenerbahçe, 'Dikkat spoiler içerir' başlığıyla oldukça ilginç bir video yayınladı.

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