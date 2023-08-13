SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını yaptığı KAP bildirimiyle açıkladı!

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in Sarı-Lacivertliler'e maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

4 TAKSİTLE ÖDECENECEK

Sarı-Lacivertliler bu transfere dair yaptığı KAP bildiriminde "Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALISI

Cengiz Ünder bu transferle Fenerbahçe tarihine geçti. Ünder 15 milyon Euro'luk bonservisiyle Güiza'nın önünde en pahalı transfer oldu.

15M€ Cengiz Ünder

14M€ Dani Güiza

13M€ Emmanuel Emenike

10M€ Raul Meireles

10M€ Moussa Sow

