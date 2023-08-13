SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını yaptığı KAP bildirimiyle açıkladı!

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in Sarı-Lacivertliler'e maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Sarı-Lacivertliler bu transfere dair yaptığı KAP bildiriminde "Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder bu transferle Fenerbahçe tarihine geçti. Ünder 15 milyon Euro'luk bonservisiyle Güiza'nın önünde en pahalı transfer oldu.
15M€ Cengiz Ünder
14M€ Dani Güiza
13M€ Emmanuel Emenike
10M€ Raul Meireles
10M€ Moussa Sow