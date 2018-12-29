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Fenerbahçe'den iki yıldız için flaş karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ile ilgili ise henüz bir af kararı alınmadı.

Fenerbahçe'den iki yıldız için flaş karar!

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan isimler netlik kazanmaya başladı.

Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakalan 2 futbolcu ile ilgili yönetim tarafından af kararı alındı. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, Antalya'da yapılacak ikinci devre hazırlık kamına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel ile Ozan Tufan ile ilgili henüz bir af kararı alınmadı.

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Fenerbahçe Aatif Chahechou nabil dirar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Volkan demirelin de affedilmesini istiyoruz bir Volkan"dır Fenerbahçe
Etmişken Volkan ı da etseydiniz..angutlar mevcut kaleci bizi daha çok yakar..
volkan Demirel noldu
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