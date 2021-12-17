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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi

17.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'dan sarı lacivertlilere güzel haber geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Altay Bayındır, omzunda kırık tespit edilmemesine karşın acromioclavikuler seperasyon operasyonu geçirmişti.

Başarılı kalecinin, yapılan son kontrollerinin ardından antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile yapabileceği belirlendi. Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalarda yer alacak. (DHA)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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