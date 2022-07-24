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Son dakika: Fenerbahçe’de ayrılık gece yarısı duyuruldu! Türkiye'de bir ilk yaşandı! Luiz Gustavo...

24.07.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus’un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilere 2019/20 sezonunun başında Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo, kulüpte geçirdiği 3 sezonun ardından Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Gustavo’nun ayrılığını resmen duyurdu. Transferin gece yarısı 03.15'te açıklanması büyük şaşkınlık yarattı.

Son dakika: Fenerbahçe’de ayrılık gece yarısı duyuruldu! Türkiye'de bir ilk yaşandı! Luiz Gustavo...
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde takımdan ayrılan oyuncular kervanına bir isim daha eklendi. Sarı - lacivertlilerde Jose Sosa, Berke Özer, Murat Sağlam, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh’in ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Fenerbahçe’ye 2019/20 sezonunun başında transfer edilen Luiz Gustavo, resmen sarı - lacivertlilerden ayrıldı.

GECE YARISI AÇIKLANDI! HERKES ŞAŞIRDI

Kulübün resmi açıklamasında Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu. Türkiye'de bir ilk olarak transfer gece yarısı 03.15'te açıklandı.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe kariyerinde 97 resmi maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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