Son dakika: Fenerbahçe’de ayrılık gece yarısı duyuruldu! Türkiye'de bir ilk yaşandı! Luiz Gustavo...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde takımdan ayrılan oyuncular kervanına bir isim daha eklendi. Sarı - lacivertlilerde Jose Sosa, Berke Özer, Murat Sağlam, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh’in ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Fenerbahçe’ye 2019/20 sezonunun başında transfer edilen Luiz Gustavo, resmen sarı - lacivertlilerden ayrıldı.

GECE YARISI AÇIKLANDI! HERKES ŞAŞIRDI

Kulübün resmi açıklamasında Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu. Türkiye'de bir ilk olarak transfer gece yarısı 03.15'te açıklandı.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe kariyerinde 97 resmi maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



