SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus'a

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenen veda gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için İtalyan devi Juventus devreye girdi ve işi bitirdi. İki kulüp arasında sözlü anlaşmanın sağlandığı, resmi açıklamanın ise eli kulağında olduğu belirtildi. En-Nesyri, İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus'a
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ile Juventus, Youssef En-Nesyri transferi konusunda sözlü olarak el sıkıştı. İki kulüp yetkililerinin son detayları görüştüğü ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

RESMİ İMZA YAKIN

SON DAKİKA | Fenerbahçe de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus a 1

İtalyan ve Türk yetkililerin transfer prosedürlerini tamamlamasının ardından önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan En-Nesyri'nin, kariyerine Serie A'da devam etmesi artık kesin gibi.

25 MAÇTA 8 GOL

SON DAKİKA | Fenerbahçe de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus a 2

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Faslı forvet, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı sağladı. Performansıyla zaman zaman eleştirilen En-Nesyri'nin ayrılığı, Fenerbahçe'nin hücum hattında yeni bir yapılanmaya gideceğinin de sinyali oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk kadın hakemler müthiş bir başarıya imza attı!Türk kadın hakemler müthiş bir başarıya imza attı!
Bebek Otel'de büyük kriz: Ali Koç'tan Okan Buruk'a parmak sallayarak tehdit iddiası!Bebek Otel'de büyük kriz: Ali Koç'tan Okan Buruk'a parmak sallayarak tehdit iddiası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
haberler fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri Youssef En-Nesyri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.