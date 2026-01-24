SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus'a

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ile Juventus, Youssef En-Nesyri transferi konusunda sözlü olarak el sıkıştı. İki kulüp yetkililerinin son detayları görüştüğü ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

RESMİ İMZA YAKIN

İtalyan ve Türk yetkililerin transfer prosedürlerini tamamlamasının ardından önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan En-Nesyri'nin, kariyerine Serie A'da devam etmesi artık kesin gibi.

25 MAÇTA 8 GOL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Faslı forvet, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı sağladı. Performansıyla zaman zaman eleştirilen En-Nesyri'nin ayrılığı, Fenerbahçe'nin hücum hattında yeni bir yapılanmaya gideceğinin de sinyali oldu.