Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçları ve müsabakaların oynanacağı günler şu şekilde:

PROGRAM AÇIKLANDI!

33. hafta

3 Nisan Cuma

14.30 Adana Demirspor - Manisa FK

17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor

20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor

20.00 Çorum FK - Bandırmaspor

4 Nisan Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK

13.30 Sarıyerspor - Serikspor

16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK

19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor

5 Nisan Pazar

16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor

34. hafta

7 Nisan Salı

14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor

14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor

17.00 Manisa FK - Pendikspor

20.00 Çorum FK - Bodrum FK

8 Nisan Çarşamba

14.30 Serikspor - Van Spor FK

17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü

20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

9 Nisan Perşembe

17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor

20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK

20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler

35. hafta

11 Nisan Cumartesi

13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor

16.00 Pendikspor - Çorum FK

19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor

12 Nisan Pazar

13.30 Van Spor FK - Manisa FK

16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK

19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor

13 Nisan Pazartesi

17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor

17.00 Erzurumspor FK - Boluspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor

20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor

