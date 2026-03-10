SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 33, 34 ve 35. hafta programlarını duyurdu. 33. hafta 3 Nisan Cuma,4 Nisan Cumartesi ve 5 Nisan Pazar günleri oynanacak. 34. hafta ise 7 Nisan Salı, 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Açıklanan takvimde 35. hafta, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü sahne alacak.

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçları ve müsabakaların oynanacağı günler şu şekilde:

PROGRAM AÇIKLANDI!

33. hafta

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu 1

3 Nisan Cuma
14.30 Adana Demirspor - Manisa FK
17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor
20.00 Çorum FK - Bandırmaspor

4 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK
13.30 Sarıyerspor - Serikspor
16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor

5 Nisan Pazar
16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor

34. hafta

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu 2

7 Nisan Salı
14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor
14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor
17.00 Manisa FK - Pendikspor
20.00 Çorum FK - Bodrum FK

8 Nisan Çarşamba
14.30 Serikspor - Van Spor FK
17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü
20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

9 Nisan Perşembe
17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK
20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler

35. hafta

Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu 3

11 Nisan Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor
16.00 Pendikspor - Çorum FK
19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor

12 Nisan Pazar
13.30 Van Spor FK - Manisa FK
16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK
19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor

13 Nisan Pazartesi
17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor
17.00 Erzurumspor FK - Boluspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray'da 100 yılın projesi"Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray'da 100 yılın projesi"
Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli paylaşım! Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli paylaşım!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fikstür TFF 1. Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.